Односпальная кровать
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Односпальная кровать
Сколько примерно сейчас стоит нормальная односпальная кровать с матрасом?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Односпальная кровать
Вот например у компании "МебельДен" Односпальная кровать из массива дерева с матрасом примерно будет стоять 11000 руб. Это совсем не дорого. Я когда покупала кровать, то облазила множество сайтов и остановилась именно на этом. И вот уже как год прошёл с покупки и я довольна выбором.
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