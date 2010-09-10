Металлосайдинг где купить?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Металлосайдинг где купить?

Сообщение Buneyaz » Вчера, 14:49

Подскажите проверенную контору, у которой хороший ассортимент и в которой можно по приемлемым ценам купить металлосайдинг. Так же был бы благодарен за любую информацию по монтажу, с какими трудностями придется столкнуться, на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок. Опишите свой опыт установки.
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