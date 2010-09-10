Металлосайдинг где купить?
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Металлосайдинг где купить?
Подскажите проверенную контору, у которой хороший ассортимент и в которой можно по приемлемым ценам купить металлосайдинг. Так же был бы благодарен за любую информацию по монтажу, с какими трудностями придется столкнуться, на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок. Опишите свой опыт установки.
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