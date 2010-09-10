Нужно получить гражданство Вануату

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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Нужно получить гражданство Вануату

Сообщение Alisik » Сегодня, 07:44

Добрый день, интересует вопрос по получению гражданство Вануату, с ним появляется много возможностей. А мне как инвестору эта тема очень интересна.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Нужно получить гражданство Вануату

Сообщение Laca » Сегодня, 09:43

Это очень интересный и прибыльный вариант. Вы можете ознакомиться https://www.forbes.ru/partnerskie-mater ... rogrammy-i - вот здесь с информацией о получении гражданства Вануату. Подробно и понятно описано, что и как нужно сделать. Таким способом у меня друг получил гражданство, уже работает активно с недвижимостью.
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