Нужно получить гражданство Вануату
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Нужно получить гражданство Вануату
Добрый день, интересует вопрос по получению гражданство Вануату, с ним появляется много возможностей. А мне как инвестору эта тема очень интересна.
Re: Нужно получить гражданство Вануату
Это очень интересный и прибыльный вариант. Вы можете ознакомиться https://www.forbes.ru/partnerskie-mater ... rogrammy-i - вот здесь с информацией о получении гражданства Вануату. Подробно и понятно описано, что и как нужно сделать. Таким способом у меня друг получил гражданство, уже работает активно с недвижимостью.
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