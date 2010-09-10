Душевая кабинка
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Душевая кабинка
У меня в планах поставить душевую кабинку со стекла, скажите у кого такая, она практичная, так как у нет поддона, а слив идет в пол?!
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