Душевая кабинка

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Душевая кабинка

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:29

У меня в планах поставить душевую кабинку со стекла, скажите у кого такая, она практичная, так как у нет поддона, а слив идет в пол?!
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