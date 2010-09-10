Душевая кабинка
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Душевая кабинка
У меня в планах поставить душевую кабинку со стекла, скажите у кого такая, она практичная, так как у нет поддона, а слив идет в пол?!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 256
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Душевая кабинка
Мы когда купили квартиру, в ней был такого плана душ, но прикрывались бывшие хозяева не стеклом, а обычной шторкой. Мы с супругой решили ничего не менять, только заказали стеклянную душевую кабинку в компании Glassline Group, вот тут можете посмотреть их работу, а также информацию о том, с каким стеклом они работают, и примерно какие цены на их изделия. Заказ можно оформить по телефону (965) 798-12-27 или узнать более подробную информацию, которая вас интересует.
Re: Душевая кабинка
Ребята, а сколько денег нужно готовить на непосредственную установку душевой кабины?
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