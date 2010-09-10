Душевая кабинка

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Душевая кабинка

Сообщение Наташа Швец » 09 сен 2020, 13:29

У меня в планах поставить душевую кабинку со стекла, скажите у кого такая, она практичная, так как у нет поддона, а слив идет в пол?!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Душевая кабинка

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2020, 08:35

Мы когда купили квартиру, в ней был такого плана душ, но прикрывались бывшие хозяева не стеклом, а обычной шторкой. Мы с супругой решили ничего не менять, только заказали стеклянную душевую кабинку в компании Glassline Group, вот тут можете посмотреть их работу, а также информацию о том, с каким стеклом они работают, и примерно какие цены на их изделия. Заказ можно оформить по телефону (965) 798-12-27 или узнать более подробную информацию, которая вас интересует.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Душевая кабинка

Сообщение DenisKot » 27 сен 2020, 14:40

Ребята, а сколько денег нужно готовить на непосредственную установку душевой кабины?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Душевая кабинка

Сообщение derigor » Вчера, 17:48

Наташа Швец писал(а):У меня в планах поставить душевую кабинку со стекла, скажите у кого такая, она практичная, так как у нет поддона, а слив идет в пол?!


Стёкла какие? А то тоже ставить думаю, не разобьется ли оно ненароком.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Душевая кабинка

Сообщение gonchar84 » 45 минут назад

Да всё верно, слив вниз происходит и по трубе. У меня, кстати, тоже сама кабинка из стекла сделана, ну а душ такой https://www.iklapan.ru/catalog/avtomaticheskiy_dush/ автоматический. Удобный очень в использовании, да ещё и экономить помогает, минимизируя расход воды.
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