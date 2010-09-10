Разработка приложений

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Разработка приложений

Сообщение Наташа Швец » 09 сен 2020, 15:11

Хочу пройти обучение по разработке приложений. Кто обучался этому, посоветуйте курсы или школу?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Разработка приложений

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:29

Якщо є бажання і можливість, то раджу записатися на ruby course в дистанційному режимі. Я по початку думав, що онлайн навчання, це маячня. Але коли зіткнувся з цим курсом, філонити не довелося. Постійні завдання, побудова алгоритмів і стратегій. Настільки цікавий розширений курс, що довільно розширюється база знань і можливостей. По закінченню навчання дають сертифікат, це бонус для подальшого працевлаштування.
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