Права где купить?
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Права где купить?
Где можно приобрести права без связей в органах? Нужно с занесением в базу ГИБДД, то есть всё по-максимуму официально, а не просто корочка, которую я и сам могу напечатать на принтере. Где купить права именно в Челябинске? Сколько будут стоить и какие есть риски при покупке?
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