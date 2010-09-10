Права где купить?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Права где купить?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 16:45

Где можно приобрести права без связей в органах? Нужно с занесением в базу ГИБДД, то есть всё по-максимуму официально, а не просто корочка, которую я и сам могу напечатать на принтере. Где купить права именно в Челябинске? Сколько будут стоить и какие есть риски при покупке?
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