Права где купить?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Права где купить?

Сообщение Buneyaz » 09 сен 2020, 16:45

Где можно приобрести права без связей в органах? Нужно с занесением в базу ГИБДД, то есть всё по-максимуму официально, а не просто корочка, которую я и сам могу напечатать на принтере. Где купить права именно в Челябинске? Сколько будут стоить и какие есть риски при покупке?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Права где купить?

Сообщение gonchar84 » 09 ноя 2021, 14:57

ну в гибдд и надо вам обращаться тогда
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Права где купить?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:19

Где можно приобрести права без связей в органах? Н


Удалось это сделать или пока права ещё не получили, в ГИБДД не обращались?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Права где купить?

Сообщение derigor » Сегодня, 14:28

права



Все вопросы, связанные с получением или заменой прав, через гибдд решаются. Подробнее можете на https://gibddspb.com почитать. Там же есть возможность связаться со специалистам, проконсультироваться на этот счет.
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