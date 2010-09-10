Заказывали что-то на Амазоне?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Заказывали что-то на Амазоне?

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:31

Кто делал заказы на Амазон? Скажите, реально ли там стоит что-то заказывать и как происходит доставка товара?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Заказывали что-то на Амазоне?

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 23:06

Да, помню времена, когда все только начинали делать покупки за границей и как всем было страшно. Сейчас это все, конечно, попроще уже, но все же бывает сложно найти хорошую компанию, которая поможет с доставкой. Если вы сейчас в такой ситуации, то я хочу вам помочь, обратитесь в эту компанию https://shipboxus.ru/ и я вас уверяю, не пожалеете.
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