Заказывали что-то на Амазоне?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Заказывали что-то на Амазоне?
Кто делал заказы на Амазон? Скажите, реально ли там стоит что-то заказывать и как происходит доставка товара?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Заказывали что-то на Амазоне?
Да, помню времена, когда все только начинали делать покупки за границей и как всем было страшно. Сейчас это все, конечно, попроще уже, но все же бывает сложно найти хорошую компанию, которая поможет с доставкой. Если вы сейчас в такой ситуации, то я хочу вам помочь, обратитесь в эту компанию https://shipboxus.ru/ и я вас уверяю, не пожалеете.
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