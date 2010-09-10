Дом престарелых
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Дом престарелых
Уход за пожилыми людьми — непростое и очень серьезное дело. Оно требует не только выносливости и терпения, но и умения находить контакт с человеком. Выбирая пансионат для пожилых, обращайте внимание не только на профессионализм работников и общую атмосферу, вот это как по мне лучшее место https://tyrbota.org.ua/uslugi/prismotr-za-pozhilymi-chelovekom-v-kieve/
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