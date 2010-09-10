Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 08:15

parma писал(а): Уход за пожилыми людьми — непростое и очень серьезное дело. Оно требует не только выносливости и терпения, но и умения находить контакт с человеком. Выбирая пансионат для пожилых, обращайте внимание не только на профессионализм работников и общую атмосферу, вот это как по мне лучшее место

Полностью согласна !Это точно, за пожилыми людьми, особенно если они болеют, нужен специальный уход, который у себя дома, ну ни как не организовать !Я, к примеру, не вижу ничего страшного в домах престарелых. Сейчас много хороших частных пансионатов, в которых прекрасные условия для жизни. Моя бабушка уже несколько лет живет в доме престарелых и все отлично. Там ей всегда есть с кем поговорить, и всегда есть к кому обратиться за помощью. Если вам интересно, есть хорошая в Питере компания - Домашний Очаг и у них свой пансионат , не далеко от Питера, а вот тут о нем и посмотреть можете -Да, что-бы Вы знали у этой компании еще два пансионата есть , прямо в городе, но мы подумали, что за городом, будет лучше !