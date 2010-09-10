Досуг

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Досуг

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 12:37

Как обычно проводите время на досуге? У меня знакомые любят в баньке посидеть, да с девушками позалипать. Я, к примеру, на сайте https://belochki.net/ себе тоже частенько девчонок вызываю и по полной отдыхаю. советую вам обратить внимание на них.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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