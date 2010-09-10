Полет на аэротрубе
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Полет на аэротрубе
Получила огромное удовольствие от полета в аэротрубе! Большое спасибо ребятам с https://kava.ua/certificates/polet-v-aerotrube! Хочу отметить высокий профессионализм, доброжелательно отношение. Отличное настроение и незабываемые впечатления гарантированы! Рекомендую всем!
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