Полет на аэротрубе

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Полет на аэротрубе

Сообщение parma » Сегодня, 16:26

Получила огромное удовольствие от полета в аэротрубе! Большое спасибо ребятам с https://kava.ua/certificates/polet-v-aerotrube! Хочу отметить высокий профессионализм, доброжелательно отношение. Отличное настроение и незабываемые впечатления гарантированы! Рекомендую всем!
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