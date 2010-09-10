Работа в море

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Работа в море

Сообщение Изаура » Сегодня, 17:11

Хочу немного помочь своему другу с поиском работы, и подбираем сейчас хороший сайт на котором размещают вакансии различные крюинговые фирмы. Что можете посоветовать?
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