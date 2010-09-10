Работа в море
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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Работа в море
Хочу немного помочь своему другу с поиском работы, и подбираем сейчас хороший сайт на котором размещают вакансии различные крюинговые фирмы. Что можете посоветовать?
Re: Работа в море
Мы на это тоже потратили немало времени в начале этого года, так что я вас от части понимаю)! Мы например нашли в итоге крюинги берущие в старт здесь https://jobmarineman.com/ . Там очень большой перечень различных вакансий, так что вам я думаю подойдёт.
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