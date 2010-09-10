Отдых осенью
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Отдых осенью
Так получилось что все лето я провела на работе, но вот сейчас планируем полететь куда-то отдохнуть. Какую страну лучше выбрать для отдыха осенью?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Отдых осенью
Та вариантов сейчас не так уж и мало, были бы деньги и время. От себя советую туры в Анталию , если вы там ранее не были. Там круто можно отдохнуть душой и телом, насладиться римской архитектурой, посетить мечеть и многое другое.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость