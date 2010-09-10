Отдых осенью

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Отдых осенью

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 06:51

Так получилось что все лето я провела на работе, но вот сейчас планируем полететь куда-то отдохнуть. Какую страну лучше выбрать для отдыха осенью?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Отдых осенью

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 07:30

Та вариантов сейчас не так уж и мало, были бы деньги и время. От себя советую туры в Анталию , если вы там ранее не были. Там круто можно отдохнуть душой и телом, насладиться римской архитектурой, посетить мечеть и многое другое.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость