Ванная

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Ванная

Сообщение Fillana » Сегодня, 12:13

Девочки, расскажите, пожалуйста, у кого какой полотенцесушитель стоит? А то хочу установить у себя в ванной, но не знаю какой лучше купить - водяной или электрический?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Ванная

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 14:48

Мы водяной поставили. Я что-то побоялась ставить электрический. Там же провода всякие, розетки, а в ванной комнате сыро как правило. Вдруг замкнет?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Ванная

Сообщение Пантерка » Сегодня, 15:12

Если боитесь проводов, то можно купить электрический со скрытым подключением. Он так монтируется, что подключается внутри стены напрямую к проводке. И ни одного провода не видно. Но у него недостаток есть один - стоит он довольно дорого. Так что смотрите сами какой полотенцесушитель для ванной вам больше подойдет. Их же много разновидностей, и во всех есть свои плюсы и минусы: https://kd.market/stroitelstvo-i-remont ... sushiteli/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Ванная

Сообщение Holly » Сегодня, 16:07

У нас вообще никакого! Так не нравится - полотенца постоянно влажные и с затхлым каким-то запахом. Фу как неприятно. Сколько раз мужу говорила, что надо купить, а он только головой кивает, а ничего не делает
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