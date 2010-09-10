Ванная
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Ванная
Девочки, расскажите, пожалуйста, у кого какой полотенцесушитель стоит? А то хочу установить у себя в ванной, но не знаю какой лучше купить - водяной или электрический?
Re: Ванная
Мы водяной поставили. Я что-то побоялась ставить электрический. Там же провода всякие, розетки, а в ванной комнате сыро как правило. Вдруг замкнет?
Re: Ванная
Если боитесь проводов, то можно купить электрический со скрытым подключением. Он так монтируется, что подключается внутри стены напрямую к проводке. И ни одного провода не видно. Но у него недостаток есть один - стоит он довольно дорого. Так что смотрите сами какой полотенцесушитель для ванной вам больше подойдет. Их же много разновидностей, и во всех есть свои плюсы и минусы: https://kd.market/stroitelstvo-i-remont ... sushiteli/
Re: Ванная
У нас вообще никакого! Так не нравится - полотенца постоянно влажные и с затхлым каким-то запахом. Фу как неприятно. Сколько раз мужу говорила, что надо купить, а он только головой кивает, а ничего не делает
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