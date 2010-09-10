Сообщение Holly » Сегодня, 16:07

У нас вообще никакого! Так не нравится - полотенца постоянно влажные и с затхлым каким-то запахом. Фу как неприятно. Сколько раз мужу говорила, что надо купить, а он только головой кивает, а ничего не делает