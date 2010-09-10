Программа 1С нужна

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Программа 1С нужна

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:39

Нам нужна помощь программиста, который может внедрить и установить программу 1С. Кто может в этом помочь?
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