Программа 1С нужна

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Программа 1С нужна

Сообщение Наташа Швец » 15 сен 2020, 13:39

Нам нужна помощь программиста, который может внедрить и установить программу 1С. Кто может в этом помочь?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Программа 1С нужна

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:29

Если вам нужно проконсультироваться и более подробно узнать об программе 1С, то обратитесь в компанию Кодерлайн. У них есть специализированный программист 1С который может создать и внедрить программы по многим проектам. Все работы выполняются удалено и при этом можно все детально контролировать.
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