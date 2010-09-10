Программа 1С нужна

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Программа 1С нужна

Сообщение Наташа Швец » 15 сен 2020, 13:39

Нам нужна помощь программиста, который может внедрить и установить программу 1С. Кто может в этом помочь?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Программа 1С нужна

Сообщение Алексей Кобзарь » 17 сен 2020, 16:29

Если вам нужно проконсультироваться и более подробно узнать об программе 1С, то обратитесь в компанию Кодерлайн. У них есть специализированный программист 1С который может создать и внедрить программы по многим проектам. Все работы выполняются удалено и при этом можно все детально контролировать.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Программа 1С нужна

Сообщение derigor » Сегодня, 10:12

А что её без программиста нельзя установить? По сути, у вас должен быть сисадмин в офисе, и он может это сделать.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Программа 1С нужна

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 10:30

Я что-то не очень понял, а сама программа уже у вас есть что ли? Просто мы когда приобрели специальную программу "Выпуск продукции по заказам в 1С" https://www.auditprofi-it.ru/1c_trade_production/order_production/, то эта компания нам всё и устанавливала, ну в смысле у которой и покупали. По идее, это так и должно быть, я думаю. Ну если уж ничего не остаётся, то да, обратитесь за помощью к стороннему специалисту.
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