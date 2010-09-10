Программа 1С нужна
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Программа 1С нужна
Нам нужна помощь программиста, который может внедрить и установить программу 1С. Кто может в этом помочь?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Программа 1С нужна
Если вам нужно проконсультироваться и более подробно узнать об программе 1С, то обратитесь в компанию Кодерлайн. У них есть специализированный программист 1С который может создать и внедрить программы по многим проектам. Все работы выполняются удалено и при этом можно все детально контролировать.
Re: Программа 1С нужна
А что её без программиста нельзя установить? По сути, у вас должен быть сисадмин в офисе, и он может это сделать.
Re: Программа 1С нужна
Я что-то не очень понял, а сама программа уже у вас есть что ли? Просто мы когда приобрели специальную программу "Выпуск продукции по заказам в 1С" https://www.auditprofi-it.ru/1c_trade_production/order_production/, то эта компания нам всё и устанавливала, ну в смысле у которой и покупали. По идее, это так и должно быть, я думаю. Ну если уж ничего не остаётся, то да, обратитесь за помощью к стороннему специалисту.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость