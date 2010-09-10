недвижимость в Шатуре

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

недвижимость в Шатуре

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 14:44

На каком сайте можно посмотреть недвижимость в Шатуре?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: недвижимость в Шатуре

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:46

Смотри, могу тебе посоветовать рассмотреть варианты каркасного дома https://fortuna-les.ru/goroda/shatura/karkasnye-doma. У меня кум такой заказывал и ему он обошёлся примерно в 400 000 руб. Это при том что он двух этажный и четырех комнатный. С виду очень круто смотрится. В общем переходи на сайт и смотри там много разных проектов.
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