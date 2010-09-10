Помогите с выбором газового котла для частного дома!

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Помогите с выбором газового котла для частного дома!

Сообщение Изаура » Сегодня, 21:02

Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи, т.к. уже многих "специалистов" слушал и все говорят разное. Итак, ситуация. Частный дом, площадь 100 кв.м., отопление старое - стальные трубы, объем воды в системе примерно 100 литров (в некоторых комнатах 2, в некоторых 3 нитки). Нужно определиться, что лучше в данной ситуации - напольный одноконтурный + водогрейка, напольный двухконтурный или вообще навесной??? Ну и какой котел будет оптимален?
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