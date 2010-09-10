Помогите с выбором газового котла для частного дома!
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Помогите с выбором газового котла для частного дома!
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи, т.к. уже многих "специалистов" слушал и все говорят разное. Итак, ситуация. Частный дом, площадь 100 кв.м., отопление старое - стальные трубы, объем воды в системе примерно 100 литров (в некоторых комнатах 2, в некоторых 3 нитки). Нужно определиться, что лучше в данной ситуации - напольный одноконтурный + водогрейка, напольный двухконтурный или вообще навесной??? Ну и какой котел будет оптимален?
Re: Помогите с выбором газового котла для частного дома!
Здравствуйте, такая же проблема, купили дом под Питером в 2014 году, в Грузино (вполне себе облагороженное садоводство, в 30 км от КАДа), газификацию обещали еще в 2017.. Уже 2020 на дворе. А мы заправляем плиту газом из баллона, хотя в хорошую погоду, с вышки видно башню Газпром-Сити Про отопление вообще молчу. Даже не обещают. Дом скорее как дачу первые три года использовали - но, осенью и весной мучались с электрообогревателями. Но, это дорого и не эффективно. Максимум 1-2 помещения прогреется, и то, если двери часто не открывать... В итоге, проверили трубы, батареи в каждом помещении и поставили газовый котел (по ссылке, кстати, хороший рейтинг где искали - не люблю перекупов кормить), подключаемся к одному баллону с плитой ) И намного дешевле и теплее стало 18 киловаттный Bosh, почти на 100 жилых квадратов - расход меньше чем у газовой духовки. Ждем когда все-таки проведут газ по трубам. Говорят - не долго осталось… )
Re: Помогите с выбором газового котла для частного дома!
Буцефалия писал(а):Здравствуйте, такая же проблема, купили дом под Питером в 2014 году, в Грузино (вполне себе облагороженное садоводство, в 30 км от КАДа), газификацию обещали еще в 2017.. Уже 2020 на дворе. А мы заправляем плиту газом из баллона, хотя в хорошую погоду, с вышки видно башню Газпром-Сити Про отопление вообще молчу. Даже не обещают. Дом скорее как дачу первые три года использовали - но, осенью и весной мучались с электрообогревателями. Но, это дорого и не эффективно. Максимум 1-2 помещения прогреется, и то, если двери часто не открывать... В итоге, проверили трубы, батареи в каждом помещении и поставили газовый котел (по ссылке, кстати, хороший рейтинг где искали - не люблю перекупов кормить), подключаемся к одному баллону с плитой ) И намного дешевле и теплее стало 18 киловаттный Bosh, почти на 100 жилых квадратов - расход меньше чем у газовой духовки. Ждем когда все-таки проведут газ по трубам. Говорят - не долго осталось… )
Хорошо спасибо. Буду изучать этот вопрос более подробно читать соответствующие материалы ну и уже после всего консультироваться, общаться со специалистами, надеюсь нам помогут.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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