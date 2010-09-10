Сообщение Изаура » 15 сен 2020, 21:02

Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи, т.к. уже многих "специалистов" слушал и все говорят разное. Итак, ситуация. Частный дом, площадь 100 кв.м., отопление старое - стальные трубы, объем воды в системе примерно 100 литров (в некоторых комнатах 2, в некоторых 3 нитки). Нужно определиться, что лучше в данной ситуации - напольный одноконтурный + водогрейка, напольный двухконтурный или вообще навесной??? Ну и какой котел будет оптимален?