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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медали

Сообщение klonik » 46 минут назад

Здравствуйте. Я стараюсь как можно чаще просматривать в интернете условия сотрудничества и цены, которыми готовы порадовать разные торговые площадки фалеристики. Вот здесь https://mir-faleristiki.ru/catalog/spor ... -tyva.html в наличии как раз представлены спортивные награды и можно сразу, отправить часть их них в корзину, чтобы завершить процедуру оформления своего заказа. Вы тоже всегда в интернете просматриваете как минимум несколько разных сайтов? Или у вас какая-то другая стратегия поиска и совершения покупок?
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