Медали
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Медали
Приветствую, вас. Я решила прогуляться по страницам разных каталогов в интернете фалеристики, чтобы потом оформить свой заказ и купить медали, ордена и знаки онлайн. Поиски привели сюда https://voensovmag.ru/catalog/sssr/orde ... da-mulyazh написано, что можно без проблем выбрать наиболее подходящие награды для пополнения своей коллекции, а потом уже только покупки совершать напрямую. Скажите, как часто вы выбираете для сотрудничества новые сайты в интернете? Либо же вам больше нравится останавливаться на одном из вариантов и покупки совершать на протяжении нескольких лет? Буду вам благодарна за ответы и мнения.
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