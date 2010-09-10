Медали

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медали

Сообщение klonik » 31 минуту назад

Приветствую, вас. Я решила прогуляться по страницам разных каталогов в интернете фалеристики, чтобы потом оформить свой заказ и купить медали, ордена и знаки онлайн. Поиски привели сюда https://voensovmag.ru/catalog/sssr/orde ... da-mulyazh написано, что можно без проблем выбрать наиболее подходящие награды для пополнения своей коллекции, а потом уже только покупки совершать напрямую. Скажите, как часто вы выбираете для сотрудничества новые сайты в интернете? Либо же вам больше нравится останавливаться на одном из вариантов и покупки совершать на протяжении нескольких лет? Буду вам благодарна за ответы и мнения.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя