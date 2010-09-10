Отделка сайтингом

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Отделка сайтингом

Сообщение РусланР » Сегодня, 13:31

Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:27

Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом https://xn--80apmcd.xn--p1ai/services/siding сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29
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