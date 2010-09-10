Отделка сайтингом
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Отделка сайтингом
Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Отделка сайтингом
Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом https://xn--80apmcd.xn--p1ai/services/siding сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29
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