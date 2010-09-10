Отделка сайтингом

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Отделка сайтингом

Сообщение РусланР » 16 сен 2020, 13:31

Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 сен 2020, 14:27

Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом https://xn--80apmcd.xn--p1ai/services/siding сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 11:14

РусланР писал(а):Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.

садийнг - это самый простой вариант
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 11:19

Алексей Кобзарь писал(а):Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29

гарантия 5 лет? круто!
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