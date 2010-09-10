Отделка сайтингом

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Отделка сайтингом

Сообщение РусланР » 16 сен 2020, 13:31

Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 сен 2020, 14:27

Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом https://xn--80apmcd.xn--p1ai/services/siding сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Kirill23 » 29 окт 2020, 11:14

РусланР писал(а):Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.

садийнг - это самый простой вариант
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Kirill23 » 29 окт 2020, 11:19

Алексей Кобзарь писал(а):Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29

гарантия 5 лет? круто!
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Надежда 79 » 30 окт 2020, 08:24

а как вам виниловый сайдинг? я вот прочитала про него https://mbtrade.com.ua/vinilovyy-sayding-sfera-primeneniya-preimushchestva-i-nedostatki/ и мне очень понравилось, как он смотрится!
мы думаем дачный дом обложить как то, как раз размышляем на счет сайдинга.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Отделка сайтингом

Сообщение gonchar84 » 17 июн 2021, 11:24

Мы просто решили фасад обновить, и покрасить. Для этого же какая-то специальная краска нужна, или нет?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Отделка сайтингом

Сообщение derigor » 17 июн 2021, 11:48

gonchar84 писал(а):Мы просто решили фасад обновить, и покрасить. Для этого же какая-то специальная краска нужна, или нет?


Ну конечно обычная краска тут не подойдёт. Это вам нужно профильную краску для фасадов закупать. Можете тут на сайте посмотреть, там достаточно много подобной продукции, да и всё необходимое там есть. Я уже сравнительно давно сотрудничаю с данной компанией, и продукцию всегда отличного качества получаю.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Отделка сайтингом

Сообщение Anthonn » Сегодня, 15:14

Нужно искать специализированную компанию. Мои знакомые сделали виниловый сайдинг https://perimetr-shop.ru/ Им нравится результат, но вы можете выбрать другой материал. В этой компании я заказывал еще кровельные материалы, доставка достаточно быстрая.
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