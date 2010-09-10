Отделка сайтингом
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Отделка сайтингом
Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 624
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Отделка сайтингом
Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом https://xn--80apmcd.xn--p1ai/services/siding сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29
Re: Отделка сайтингом
РусланР писал(а):Кто занимается отделкой сайдингом в Москве? Однако тяжело найти нормальную компанию.
садийнг - это самый простой вариант
Re: Отделка сайтингом
Алексей Кобзарь писал(а):Да в этом я с Вами согласен на 100%, а еще сложно найти такую компанию, которая выполнят все монтажные работы под ключ. Но нам удалось это сделать. Чисто случайно когда искали, наткнулись на компанию Ниман. Мы оставляли заявку на этом сайте. В течение 24 часов приехал инженер, чтобы рассчитать все. Когда уже приступили к выполнению работ, ежедневно мне скидывали фотоотчет. Кстати, дают гарантию на 5 лет. Все делают четко в оговоренные сроки. У меня даже где-то контакты компании остались +7 (495) 128-89-29
гарантия 5 лет? круто!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Отделка сайтингом
а как вам виниловый сайдинг? я вот прочитала про него https://mbtrade.com.ua/vinilovyy-sayding-sfera-primeneniya-preimushchestva-i-nedostatki/ и мне очень понравилось, как он смотрится!
мы думаем дачный дом обложить как то, как раз размышляем на счет сайдинга.
мы думаем дачный дом обложить как то, как раз размышляем на счет сайдинга.
Re: Отделка сайтингом
Мы просто решили фасад обновить, и покрасить. Для этого же какая-то специальная краска нужна, или нет?
Re: Отделка сайтингом
gonchar84 писал(а):Мы просто решили фасад обновить, и покрасить. Для этого же какая-то специальная краска нужна, или нет?
Ну конечно обычная краска тут не подойдёт. Это вам нужно профильную краску для фасадов закупать. Можете тут на сайте посмотреть, там достаточно много подобной продукции, да и всё необходимое там есть. Я уже сравнительно давно сотрудничаю с данной компанией, и продукцию всегда отличного качества получаю.
Re: Отделка сайтингом
Нужно искать специализированную компанию. Мои знакомые сделали виниловый сайдинг https://perimetr-shop.ru/ Им нравится результат, но вы можете выбрать другой материал. В этой компании я заказывал еще кровельные материалы, доставка достаточно быстрая.
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