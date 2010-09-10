Сообщение Буцефалия » 56 минут назад

Скоро отопительный сезон начнётся, и опять начну сильно чихать и страдать от этой хронической аллергии... Раньше принимал это как должное, но недавно выяснил что всё это из за низкой влажности воздуха в квартире. И надо поддерживать как минимум 50% влажности, чтобы не было аллергии. Подскажите пожалуйста, как оптимально это сделать? Работают ли эти увлажнители и очистители воздуха? Кто пользовался?