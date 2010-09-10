Как увлажнить воздух в доме
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Как увлажнить воздух в доме
Скоро отопительный сезон начнётся, и опять начну сильно чихать и страдать от этой хронической аллергии... Раньше принимал это как должное, но недавно выяснил что всё это из за низкой влажности воздуха в квартире. И надо поддерживать как минимум 50% влажности, чтобы не было аллергии. Подскажите пожалуйста, как оптимально это сделать? Работают ли эти увлажнители и очистители воздуха? Кто пользовался?
Re: Как увлажнить воздух в доме
Конечно, увлажнители воздуха работают, да ещё как. Плюс к тому же они ещё и в производстве ведь активно используются. Ну и сами посудите, если эти аппараты, используясь на производстве, покрывают сотни квадратных метров и дают нужную влажность, то как они не смогут работать в обычной квартире, где площадь едва ли 40-50 метров превышает?)) Вот к примеру https://v-tumane.ru/prodazha/promyshlennoe-uvlazhnenie#prom_humidity_sheme схема работы системы увлажнения, чтоб наглядно было видно как оно работает. Ну это в большей степени про производство, но не суть, и в обычных комнатных такой же принцип работы, только масштаб меньше.
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