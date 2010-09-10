Хочу отдохнуть

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Хочу отдохнуть

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:24

Кто и какие места посещял в Праге? Думаю вырваться на отдых на пару деньков, а что посмотреть там даже и не знаю.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Хочу отдохнуть

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:21

Мы тоже с женой съездили туда отдых. Рекомендую портал TudaSyda, здесь есть
Прага со всеми её известными местами. Благодаря этой информации мы начинали свое увлекательное путешествие. Увидели Стену Джона Леннона, Пражский Гард. Обязательно посмотри и сумей разнообразить свою жизнь новыми местами.
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