Хочу отдохнуть
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Хочу отдохнуть
Кто и какие места посещял в Праге? Думаю вырваться на отдых на пару деньков, а что посмотреть там даже и не знаю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 245
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Хочу отдохнуть
Мы тоже с женой съездили туда отдых. Рекомендую портал TudaSyda, здесь есть
Прага со всеми её известными местами. Благодаря этой информации мы начинали свое увлекательное путешествие. Увидели Стену Джона Леннона, Пражский Гард. Обязательно посмотри и сумей разнообразить свою жизнь новыми местами.
Прага со всеми её известными местами. Благодаря этой информации мы начинали свое увлекательное путешествие. Увидели Стену Джона Леннона, Пражский Гард. Обязательно посмотри и сумей разнообразить свою жизнь новыми местами.
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