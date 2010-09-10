Снять квартиру в твери
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Снять квартиру в твери
Где можно в Твери снять нормальную квартиру...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Снять квартиру в твери
В твери есть фирма "тверьлофт" они сдают квартиры в стиле лофт, светлые и уютные. Можете перейти к ним на сайт и посмотреть варианты. Все они находятся возле железнодорожного вокзала, Удобно что ненужно добиваться по незнакомому городу. Цены полностью соответствуют этим условиям.
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