Снять квартиру в твери

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Снять квартиру в твери

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 15:31

Где можно в Твери снять нормальную квартиру...
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Снять квартиру в твери

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 10:50

В твери есть фирма "тверьлофт" они сдают квартиры в стиле лофт, светлые и уютные. Можете перейти к ним на сайт и посмотреть варианты. Все они находятся возле железнодорожного вокзала, Удобно что ненужно добиваться по незнакомому городу. Цены полностью соответствуют этим условиям.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей