Ислам

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ислам

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:24

Не так давно начала изучать всё об исламе. И могу сказать что эта вера довольно-таки сильно запала мне в душу, но много чего я ещё не знаю. Где можно найти достоверную информацию о ней?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ислам

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:34

А что именно вас интересует? Я наполовину мусульманин так как мой отец сам мусульманин, а мама русская. И сейчас я на пути к решению, какую веру принять. Мне посоветовали сайт https://medinaschool.org/library , на котором есть вся информация об исламе ( какую роль сама вера играет в жизни людей, есть ли жизнь после смерти и многое другое). Можете и вы туда заглянуть, думаю найдёте много чего нового
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