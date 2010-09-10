Ислам
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ислам
Не так давно начала изучать всё об исламе. И могу сказать что эта вера довольно-таки сильно запала мне в душу, но много чего я ещё не знаю. Где можно найти достоверную информацию о ней?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ислам
А что именно вас интересует? Я наполовину мусульманин так как мой отец сам мусульманин, а мама русская. И сейчас я на пути к решению, какую веру принять. Мне посоветовали сайт https://medinaschool.org/library , на котором есть вся информация об исламе ( какую роль сама вера играет в жизни людей, есть ли жизнь после смерти и многое другое). Можете и вы туда заглянуть, думаю найдёте много чего нового
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