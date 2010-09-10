Сообщение Наташа Швец » 18 сен 2020, 13:24

Не так давно начала изучать всё об исламе. И могу сказать что эта вера довольно-таки сильно запала мне в душу, но много чего я ещё не знаю. Где можно найти достоверную информацию о ней?