Как перевезти оборудование?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Как перевезти оборудование?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:59

С другом недавно открыли спортбар в Рязани. Поначалу всё шло хорошо, когда весь спорт был, а потом всем известная история с вирусом, приостановка спорта, карантин и все дела. С тех пор даже на аренду еле получается наскребать. Сейчас вот присмотрели более дешевое место по аренде, и надо теперь туда всё барахло перевезти, считай весь бар :lol: Как это можно сделать?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как перевезти оборудование?

Сообщение Изаура » Сегодня, 12:52

Ого, представляю сколько у вас там «барахла» собралось, раз целый бар надо перевезти) Как минимум за пару тонн должен перевалить общий вес)) Хотя, да и десяток тонн не проблема, если знать кому обращаться. Могу вот компанию Авто-Парк Негабарит посоветовать, у них отличные цены на перевозку грузов. Можно и трал арендовать, если хотите сами заняться перевозкой. Что хорошо, у них вся техника прошла проверку в МВД, плюс есть гарантии что груз не повредится в пути.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как перевезти оборудование?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 13:21

Изаура писал(а):Ого, представляю сколько у вас там «барахла» собралось, раз целый бар надо перевезти) Как минимум за пару тонн должен перевалить общий вес)) Хотя, да и десяток тонн не проблема, если знать кому обращаться. Могу вот компанию Авто-Парк Негабарит посоветовать, у них отличные цены на перевозку грузов. Можно и трал арендовать, если хотите сами заняться перевозкой. Что хорошо, у них вся техника прошла проверку в МВД, плюс есть гарантии что груз не повредится в пути.


Ну да, собралось маленько :lol: Площадь помещения у нас вполне приличный ведь - около 100 кв.м., и считайте сколько на этой площади техники, мебели, поэтому и нужно как то грамотно всё это перевезти
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