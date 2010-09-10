Как перевезти оборудование?
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Как перевезти оборудование?
С другом недавно открыли спортбар в Рязани. Поначалу всё шло хорошо, когда весь спорт был, а потом всем известная история с вирусом, приостановка спорта, карантин и все дела. С тех пор даже на аренду еле получается наскребать. Сейчас вот присмотрели более дешевое место по аренде, и надо теперь туда всё барахло перевезти, считай весь бар Как это можно сделать?
Re: Как перевезти оборудование?
Ого, представляю сколько у вас там «барахла» собралось, раз целый бар надо перевезти) Как минимум за пару тонн должен перевалить общий вес)) Хотя, да и десяток тонн не проблема, если знать кому обращаться. Могу вот компанию Авто-Парк Негабарит посоветовать, у них отличные цены на перевозку грузов. Можно и трал арендовать, если хотите сами заняться перевозкой. Что хорошо, у них вся техника прошла проверку в МВД, плюс есть гарантии что груз не повредится в пути.
Re: Как перевезти оборудование?
Изаура писал(а):Ого, представляю сколько у вас там «барахла» собралось, раз целый бар надо перевезти) Как минимум за пару тонн должен перевалить общий вес)) Хотя, да и десяток тонн не проблема, если знать кому обращаться. Могу вот компанию Авто-Парк Негабарит посоветовать, у них отличные цены на перевозку грузов. Можно и трал арендовать, если хотите сами заняться перевозкой. Что хорошо, у них вся техника прошла проверку в МВД, плюс есть гарантии что груз не повредится в пути.
Ну да, собралось маленько Площадь помещения у нас вполне приличный ведь - около 100 кв.м., и считайте сколько на этой площади техники, мебели, поэтому и нужно как то грамотно всё это перевезти
3 сообщения • Страница 1 из 1
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