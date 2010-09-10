Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:59

С другом недавно открыли спортбар в Рязани. Поначалу всё шло хорошо, когда весь спорт был, а потом всем известная история с вирусом, приостановка спорта, карантин и все дела. С тех пор даже на аренду еле получается наскребать. Сейчас вот присмотрели более дешевое место по аренде, и надо теперь туда всё барахло перевезти, считай весь барКак это можно сделать?