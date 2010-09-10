Зарядное устройство для аккумулятора
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Зарядное устройство для аккумулятора
Хочу найти и купить на одном из сайтов в интернете зарядное устройство для своего аккумулятора и пока только сравниваю цены и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. Куда именно стоит заглянуть, чтобы прицениться?
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
zevc писал(а):Хочу найти и купить на одном из сайтов в интернете зарядное устройство для своего аккумулятора и пока только сравниваю цены и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. Куда именно стоит заглянуть, чтобы прицениться?
Могу поделиться ссылкой на сайт, потому что сама не так давно сравнивала цены и внимательно изучала каталоги в интернете. Советую прямо сейчас заглянуть сюда https://akkumulyatory.od.ua/zaryadnye-d ... elevyh-akb чтобы изучить внимательно информацию теоретического плана, а потом только оформить заказ и получить его с доставкой на дом. Менеджер очень оперативно отреагировал на заявку о покупке зарядного устройства и всё мне буквально разложил по полочкам.
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