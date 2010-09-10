Сообщение zevc » Сегодня, 12:19

Хочу найти и купить на одном из сайтов в интернете зарядное устройство для своего аккумулятора и пока только сравниваю цены и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. Куда именно стоит заглянуть, чтобы прицениться?