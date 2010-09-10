Искусственная трава для футбола

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Искусственная трава для футбола

Сообщение zevc » Сегодня, 13:15

Всем привет. Хочу купить для нашей спортивной площадки искусственную траву, и пока только просматриваю каталоги и сравниваю условия оплаты и доставки. Можете отписаться и помочь мне сделать правильный выбор?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Искусственная трава для футбола

Сообщение klonik » Сегодня, 15:13

Да, конечно. Мне самой пришлось потратить время на просмотр информации теоретического плана, сравнить цены и условия оплаты, а также доставки. И вам советую пользоваться этой стратегией. Вот здесь https://cityparking.ua/iskusstvennaya-t ... a-futbola/ нашла информацию теоретического плана, а потом только оформила заказ и получила его спустя два дня с доставкой. Не стесняйтесь консультироваться со специалистами, они помогут с выбором и сократят вам время на просмотр каталога до минимума. Я уже оценила ряд преимуществ заказа в интернете и поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения и не отписаться.
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