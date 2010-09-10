Сообщение zevc » Сегодня, 13:47

Здравствуйте. Я стараюсь в интернете просматривать сначала внимательно очень каталоги с недорогими бесшовными колготками, боди и водолазками. А потом уже только покупки совершать, расскажите с какими компаниями, вы чаще всего сотрудничество ведёте?