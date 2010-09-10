Сообщение zevc » Сегодня, 10:48

Приветствую, вас. Я стараюсь, перед тем как покупки совершать в интернете спортивной одежды и аксессуаров – обязательно просматривать внимательно каталоги, а потом уже только заказы оформлять онлайн. Вы обычно также делаете?