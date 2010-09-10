Выбор силовых тренажеров

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Выбор силовых тренажеров

Сообщение polpol » Сегодня, 13:44

Главное отличие силовых тренажеров (посмотрите в интернет магазине forma-sporta.com какие есть модели) это их компактность и многофункциональность, т. е. возможность выполнять упражнения на все группы мышц на одном тренажере, что, согласитесь, немаловажно. Ведь далеко не каждый может дома выделить под спортзал большое помещение. И еще один плюс это простота использования тренажера, все настройки и регулировки понятны даже новичкам.
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