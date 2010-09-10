Ремонт

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Ремонт

Сообщение Fillana » Вчера, 20:33

Всем доброго дня! Я за советом. Собираюсь дома ремонт делать, и вот какой вопрос - как лучше поступить со стенами в гостиной? Вроде сейчас так много разных материалов есть отделочных.. Что выбрать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Ремонт

Сообщение Raduznaya » Вчера, 21:00

Мы отделали стены с помощью декоративной штукатурки. Выглядит, конечно, очень стильно. Я даже не ожидала, что так красиво получится. Комната преобразилась
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Ремонт

Сообщение Пантерка » Вчера, 21:19

Я про декоративную штукатурку читала - это так все сложно, мне показалось. Это если нанимать профессионала, то ладно. А самим делать - вообще не вариант. Так что я бы все-таки предпочла купить красивые обои для дома: https://kd.market/dom-i-dacha/dekor-i-i ... oboi/oboi/ Их же сейчас так много выпускают - на все вкусы. И клеить их легко. Мы вот с мужем сами ремонт сделали, никого не нанимали
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Ремонт

Сообщение Holly » Вчера, 22:12

Обои хороши тем, что прекрасно маскируют мелкие неровности и дефекты стены. Так что я считаю, что это идеальный вариант. А за модой в ремонте гнаться смысла нет - не угонишься все равно
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