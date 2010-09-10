Сообщение Fillana » Вчера, 20:33

Всем доброго дня! Я за советом. Собираюсь дома ремонт делать, и вот какой вопрос - как лучше поступить со стенами в гостиной? Вроде сейчас так много разных материалов есть отделочных.. Что выбрать?